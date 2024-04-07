Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Зиньковский: разговоры о тренере в «Спартаке» не утихнут никогда

Антон Зиньковский: разговоры о тренере в «Спартаке» не утихнут никогда
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о значимости победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1) на фоне критики главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а также игры команды.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

— Можно сказать, что это самая важная победа в нынешнем сезоне, если учитывать негативный фон вокруг тренера, серию без забитых мячей и ситуацию в «Спартаке»?

— Думаю, да. Я думаю, что разговоры о тренере не утихнут никогда, учитывая, в каком клубе мы играем. Победы и очки в этом чемпионате не даются легко. В каждом матче они добываются очень тяжело, как показала игра с «Динамо». Никто не подарит очки, и нет таких счетов, как 3:0 или 5:0.

Все работают, хорошая рабочая атмосфера. Никаких подводных камней нет. Все настраиваются на каждую игру. У нас сейчас очень тяжёлый календарь с выездами и с хорошими соперниками. Кроме хорошего отдыха, нужно не болеть, не травмироваться и работать, — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Зиньковский ответил, получат ли игроки «Спартака» премиальные после победы над «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android