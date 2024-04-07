Антон Зиньковский: разговоры о тренере в «Спартаке» не утихнут никогда

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о значимости победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1) на фоне критики главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а также игры команды.

— Можно сказать, что это самая важная победа в нынешнем сезоне, если учитывать негативный фон вокруг тренера, серию без забитых мячей и ситуацию в «Спартаке»?

— Думаю, да. Я думаю, что разговоры о тренере не утихнут никогда, учитывая, в каком клубе мы играем. Победы и очки в этом чемпионате не даются легко. В каждом матче они добываются очень тяжело, как показала игра с «Динамо». Никто не подарит очки, и нет таких счетов, как 3:0 или 5:0.

Все работают, хорошая рабочая атмосфера. Никаких подводных камней нет. Все настраиваются на каждую игру. У нас сейчас очень тяжёлый календарь с выездами и с хорошими соперниками. Кроме хорошего отдыха, нужно не болеть, не травмироваться и работать, — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.