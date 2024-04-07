Гол Оздоева на 89-й минуте спас ПАОК от поражения в матче с АЕКом

Сегодня, 7 апреля, проходил матч 34-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались АЕК и ПАОК. Игра была проведена на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах, Греция. Матч начался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась ничейным результатом – 2:2.

Хозяева к 49-й минуте создали себе задел в два забитых мяча. Этому поспособствовали Мият Гачинович и Нордин Амрабат. Однако гости спаслись. Сначала Абдул-Рахман Баба на 62-й минуте отыграл один гол. А на 89-й минуте российский полузащитник Магомед Оздоев сравнял счёт.

На данный момент после 34 сыгранных матчей греческой Суперлиги ПАОК располагается на первом месте с 67 очками. АЕК находится на второй строчке с 66 очками.

Напомним, Магомед Оздоев перешёл в ПАОК прошлым летом. Греческий клуб подписал с россиянином контракт на два сезона.