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Гасперини — о матче с «Кальяри»: возможно, ничья была бы справедливым результатом

Гасперини — о матче с «Кальяри»: возможно, ничья была бы справедливым результатом
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 31-го тура Серии А с «Кальяри» (1:2).

Италия - Серия А . 31-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Скамакка – 13'     1:1 Ауджелло – 42'     2:1 Виола – 88'    

«Мы пропустили неудачный гол, поскольку до этого «Кальяри» не доставлял нам никаких проблем, но это дало им второе дыхание. У нас было ощущение, что «Кальяри» может переломить ход встречи. Мы имели несколько голевых моментов, но нам не хватало качества. Возможно, ничья была бы справедливым результатом.

Мы должны использовать «Кальяри» в качестве примера, потому что, если мы хотим чего-то добиться в матче с «Ливерпулем», нам нужно выходить на поле с таким же настроем, который «Кальяри» продемонстрировал против нас сегодня», — приводит слова Гасперини Football Italia.

После матча у «Аталанты» осталось 55 очков. Она занимает шестое место в турнирной таблице. «Кальяри» идёт 13-м — у него 30 очков.

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