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Видеообзор крупной победы ЦСКА над «Факелом» в матче 23-го тура РПЛ

Сегодня, 7 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Тамерлан Мусаев, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев и Фёдор Чалов. Воронежцы ответили голом Василия Черова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором голов в этом матче.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ЦСКА.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.