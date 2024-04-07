«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в 31-м туре Серии А

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» (Турин, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

На 21-й минуте матча полузащитник туринцев Филип Костич выполнил угловой с левого фланга, защитник «Ювентуса» Бремер нанёс удар головой в дальний угол — мяч угодил в штангу. На добивании первым оказался защитник Федерико Гатти, который забил мяч в сетку ворот.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка за 31 матч. «Фиорентина» находится на 10-м месте, заработав 43 очка за 30 сыгранных матчей.