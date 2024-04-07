«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в 31-м туре Серии А
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Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» (Турин, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Италия - Серия А . 31-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Гатти – 21'
На 21-й минуте матча полузащитник туринцев Филип Костич выполнил угловой с левого фланга, защитник «Ювентуса» Бремер нанёс удар головой в дальний угол — мяч угодил в штангу. На добивании первым оказался защитник Федерико Гатти, который забил мяч в сетку ворот.
«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка за 31 матч. «Фиорентина» находится на 10-м месте, заработав 43 очка за 30 сыгранных матчей.
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