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Галактионов рассказал о реакции игроков «Локо» на его слова о встрече с руководством клуба

Галактионов рассказал о реакции игроков «Локо» на его слова о встрече с руководством клуба
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о том, как игроки команды отреагировали на его слова после матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Уралом» (0:1). Напомним, Галактионов сказал, что намерен инициировать встречу с руководством клуба, в связи с чем появлялась информация о возможном уходе тренера из «Локомотива».

— Предыдущая пресс-конференция для вас была достаточно эмоциональной. После разговоров, которые произошли с тех пор внутри клуба, вы почувствовали, что команда вышла более заряженной, мотивированной?

— Вы знаете, большинство неправильно расставили акценты после той пресс-конференции. Самое главное, что определённая инициативная группа это подхватила. Да, у нас состоялся разговор, хороший, правильный, где мы какие-то наболевшие точки проговорили, что в команде беспокоит, что не устраивает. Самое главное, что мы движемся в одном направлении, все вместе. Мы с ребятами всегда договариваемся о том, что любой матч — это самоотверженность, самоотдача. А дальше на это уже накладывается определённый класс и исполнительское мастерство. Сегодняшний матч — не исключение. Были хорошие моменты, голы красивые. Первый — с 11-метрового, второй — хорошая комбинация Миранчук — Пиняев. И ещё моменты были. Мы благодарны ребятам за сегодняшний матч и сегодняшнюю победу, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, сегодня, 7 апреля, завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 21'     0:2 Пиняев – 58'    
Удаления: Тодорович – 19' / нет
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