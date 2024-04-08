Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Голы Миранчука и Пиняева — в видеообзоре матча 23-го тура РПЛ «Ахмат» — «Локомотив»

Вчера, 7 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

Голами отметились Антон Миранчук (с пенальти) и Сергей Пиняев.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором забитых мячей в этом матче.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Локомотива».

Это первая победа «Локомотива» после пятиматчевой безвыигрышной серии. Московский клуб с 36 очками в 22 играх занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», потерпевший третье поражение подряд в РПЛ, находится на 12-й строчке, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах.