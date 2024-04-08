Владелец «Телеспорт груп» Макаренко не признал вину по делу о мошенничестве

Сергей Касьянов, адвокат владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко, которого накануне отправили под домашний арест по делу о мошенничестве со спортивными трансляциями, заявил, что его подзащитный не признаёт вину.

«Вину Макаренко категорически не признаёт, мы будем защищаться, будем обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела. Домашний арест мы обжаловать не будем, хотя с ним тоже не согласны, но слава богу так, а не СИЗО. Мы просили запрет определенных действий», — приводит слова Касьянова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в начале этого года стало известно, что компания «Телеспорт Груп» проиграла суд против Первого канала из-за долга в размере почти 0,5 млрд рублей. Также известно об иске против компании, поданном онлайн-кинотеатром Okko – из-за претензий по поводу нарушения договора о предоставлении трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года и иске к гендиректору «Телеспорта» Петру Макаренко от гендиректора онлайн-кинотеатра Okko Сергея Шишкина.