Нападающий «Факела» Марков: надеюсь, в лице Ташуева команда обрела тренера на долгие годы

Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

— Мы все рады, что Сергей Ташуев продлил контракт с «Факелом», поприветствовали это событие на предыгровой тренировке.

— За последние годы у команды сменилось немало специалистов. Сейчас «Факел» наконец-то обрёл тренера на долгое время?

— Надеюсь на это, но я не провидец, — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сергей Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда провела 18 матчей, одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 26 очков в 22 проведённых матчах.

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