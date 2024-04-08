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Бояринцев: Бабич — самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы

Бояринцев: Бабич — самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высоко оценил игру защитника красно-белых Срджана Бабича в матче 23-го тура с московским «Динамо» (2:1).

«Я бы отметил оборону «Спартака» во втором тайме. В частности, Бабича, который отрабатывал. Чтобы эти эпизоды появились у Соболева, очень хорошо поработал Бабич своей самоотдачей. Считаю, что Бабич — самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы. Он очень хорошо страхует Дуарте, который много ошибается. Считаю, в матче с «Динамо» лучшим игроком был Бабич, а не Соболев», — заявил Бояринцев в эфире «Матч ТВ».

Вчера, 7 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. Счёт открыл динамовец Луис Чавес с 11-метровой отметки. В составе «Спартака» дублем отметился Александр Соболев, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    
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