Игрок «Факела» Черов: не думаю, что голом испортил Акинфееву день рождения

Защитник «Факела» Василий Черов прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев, единственный гол воронежцев забил именно Черов.

— По горячим следам тяжело назвать причины разгромного поражения. У нас было много ошибок позиционных, индивидуальных, в организации игры. Проиграли по делу.

— Гол в концовке поднял настроение?

— Не сказать, что прям поднял. Лучше бы мы выиграли, но я не забил.

— Вы забили Акинфееву прямо накануне его дня рождения.

— С днём рождения его. Не думаю, что испортил ему праздник. Но хоть что-то у нас получилось сделать, — сказал Черов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.