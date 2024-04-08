Игрок «Факела» Черов: не думаю, что голом испортил Акинфееву день рождения
Поделиться
Защитник «Факела» Василий Черов прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев, единственный гол воронежцев забил именно Черов.
МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36' 2:0 Обляков – 60' 3:0 Файзуллаев – 75' 4:0 Чалов – 90' 4:1 Черов – 90+4'
— По горячим следам тяжело назвать причины разгромного поражения. У нас было много ошибок позиционных, индивидуальных, в организации игры. Проиграли по делу.
— Гол в концовке поднял настроение?
— Не сказать, что прям поднял. Лучше бы мы выиграли, но я не забил.
— Вы забили Акинфееву прямо накануне его дня рождения.
— С днём рождения его. Не думаю, что испортил ему праздник. Но хоть что-то у нас получилось сделать, — сказал Черов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2024
-
10:26
-
10:26
-
10:15
-
10:09
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:35
-
09:33
-
09:20
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:39
-
08:35
-
08:06
-
06:45
-
06:35
-
06:17
-
06:01
-
06:00
-
05:25
-
05:19
-
04:03
-
02:22
-
02:20
-
01:54
-
00:56
-
00:44
-
00:33
-
00:29
-
00:20
-
00:18