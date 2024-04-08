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Игрок «Факела» Черов: не думаю, что голом испортил Акинфееву день рождения

Игрок «Факела» Черов: не думаю, что голом испортил Акинфееву день рождения
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Защитник «Факела» Василий Черов прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев, единственный гол воронежцев забил именно Черов.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

— По горячим следам тяжело назвать причины разгромного поражения. У нас было много ошибок позиционных, индивидуальных, в организации игры. Проиграли по делу.

— Гол в концовке поднял настроение?
— Не сказать, что прям поднял. Лучше бы мы выиграли, но я не забил.

— Вы забили Акинфееву прямо накануне его дня рождения.
— С днём рождения его. Не думаю, что испортил ему праздник. Но хоть что-то у нас получилось сделать, — сказал Черов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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