«Оренбург» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 17:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались во 2-м туре. В том противостоянии была зафиксирована ничья 1:1. После 22 матчей РПЛ «Оренбург» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. После аналогичного количества игр «Рубин» занимает восьмое место. Казанская команда набрала 32 очка.