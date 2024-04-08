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«Оренбург» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Оренбург» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 17:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались во 2-м туре. В том противостоянии была зафиксирована ничья 1:1. После 22 матчей РПЛ «Оренбург» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. После аналогичного количества игр «Рубин» занимает восьмое место. Казанская команда набрала 32 очка.

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