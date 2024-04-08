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Зиньковский — о словах Титова: каждый матч «Спартак» бьётся за тренера и друг за друга

Зиньковский — о словах Титова: каждый матч «Спартак» бьётся за тренера и друг за друга
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на слова Егора Титова о том, что футболисты красно-белых отмалчиваются, пока на главного тренера команды Гильермо Абаскаля выливается много критики. Также Титов считает, что игроки «Спартака» не берут на себя ответственность за плохие результаты. Зиньковский считает, что такое мнение Титова не соответствует действительности.

— Егор Титов сказал, что команда отмалчивается и не играет за тренера. Так ли это?
— Конечно, нет. Мы каждый матч бьёмся за тренера, команду и друг за друга. У каждого своё мнение. Каждый может его высказать. Я только прислушаюсь. Согласиться со словами Титова я не могу, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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