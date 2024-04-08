Дмитрий Булыкин: матч с ЦСКА будет решающим для Галактионова
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем московском дерби «Локомотив» — ПФК ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ. Игра состоится 13 апреля, начало матча — в 19:30 по московскому времени.
«Я думаю, что игра с ЦСКА будет решающей для Галактионова. Эта игра будет важнее для личного мнения Галактионова, чем с «Ахматом». Я не знаю, какие мысли у Галактионова об уходе. Можем быть, всё это было сгоряча. Матч с ЦСКА будет показательным в плане игры, очков и что делать дальше Галактионову и клубу. Уже после матча нужно думать, как закончить этот чемпионат. Если выиграют, то будут хорошие шансы, нет — надо думать, что делать дальше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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