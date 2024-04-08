Игрок «Факела» Марков: Кудряшов мог играть ещё два-три года, но ему поднадоело

Игрок «Факела» Евгений Марков высказался о завершении карьеры Фёдора Кудряшова.

— Бывший игрок «Факела» Фёдор Кудряшов объяснил своё завершение карьеры трудностями на сборах. Со стороны они были заметны?

— На мой взгляд, он мог играть ещё два-три года. Просто здесь вопрос психологического состояния. Он принял такое решение, значит, что ему где-то поднадоело. Желаю Феде найти себя после карьеры. Я с ним на связи, знаю, что он уже нашёл себя.

— Недавно он дебютировал в медиафутболе.

— Да, видел. Кстати, хорошо сыграли. С каким счётом проиграли, 0:3? (смеётся). Бывает, ничего страшного. Мы с ЦСКА тоже 1:4 сыграли.

— Как вы смотрите на участие в медиафутболе после карьеры?

— Не хотелось бы, конечно, но посмотрим, — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.