Антон Зиньковский: я не Квинси Промес, мы по-разному играем в футбол

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на сравнения с другим футболистом красно-белых Квинси Промесом. После того, как у нидерландца возникли проблемы с законом на родине, многие эксперты высказывались, что именно Зиньковский должен взять на себя обязанности Промеса в «Спартаке».

— Как тебе сравнение с Промесом?

— Сравнение меня с Промесом не давит. Думаю, что не нужно сравнивать меня с ним. Я не Квинси, естественно. Мы по-разному играем в футбол. Я играю не так, как он. Конечно, нужно брать на себя лидерские качества мне и другим ребятам. Повторюсь, в совокупности надо сделать так, чтобы менее заметно было отсутствие Промеса.

— Есть ли какие-то качества, в которых ты лучше Квинси?

— Да фиг его знает. Не мне судить точно, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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