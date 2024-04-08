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КДК РФС рассмотрит отсутствие Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Крыльями»

КДК РФС рассмотрит отсутствие Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Крыльями»
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Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит отсутствие главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко на пресс-конференции после матча 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

«Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не принял участия в обязательной пресс-конференции после матча с «Крыльями». Также рассмотрим выход Гончаренко за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» состоялся в субботу, 6 апреля. Главный арбитр встречи Павел Кукуян принял решение поставить пенальти в ворота екатеринбургского «Урала», в результате чего «Крылья» одержали победу — 11-метровый удар реализовал Амар Рахманович.

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