КДК РФС рассмотрит поведение Сергея Юрана после матча с «Краснодаром»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана по итогам 23-го тура РПЛ.

«На заседании рассмотрим задержку выхода команды «Пари НН» на три минуты на поле из раздевалки.

По материалам СМИ, рассмотрим поведение Сергея Юрана после матча. Сергей Юран приглашён на заседание. Также рассмотрим выход Юрана за пределы технической зоны.

Мы пригласили Юрана на заседание. У нас можно присутствовать лично, либо по видеосвязи. Всё зависит от того, насколько человек будет занят. Обычно идёт тренировочный процесс. Сергей Юран работает в другом городе. В данном случае мы допускаем, что Юран будет по видеосвязи», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.