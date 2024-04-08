Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зиньковский: «Спартаку» нужно нарабатывать атакующие паттерны, но времени на это нет

Зиньковский: «Спартаку» нужно нарабатывать атакующие паттерны, но времени на это нет
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, над чем нужно работать его команде. В то же время он подчеркнул, что с плотностью графика в концовке сезона нет времени на отработку каких-то конкретных элементов.

«Ворота в матче с «Динамо» не расширились, но хорошо, что мы забили два мяча в конце. Там больше чуйка Соболева была и ошибка вратаря.

Вроде, моменты есть. Наверное, неправильные решения у всех в завершающей стадии. Надо нарабатывать атакующие паттерны. Но сейчас, по сути, нет времени на отработку, потому что со следующей недели будут только игры и восстановление после. Но будем работать и стараться, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Антон Зиньковский: я не Квинси Промес, мы по-разному играем в футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android