Зиньковский: «Спартаку» нужно нарабатывать атакующие паттерны, но времени на это нет

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, над чем нужно работать его команде. В то же время он подчеркнул, что с плотностью графика в концовке сезона нет времени на отработку каких-то конкретных элементов.

«Ворота в матче с «Динамо» не расширились, но хорошо, что мы забили два мяча в конце. Там больше чуйка Соболева была и ошибка вратаря.

Вроде, моменты есть. Наверное, неправильные решения у всех в завершающей стадии. Надо нарабатывать атакующие паттерны. Но сейчас, по сути, нет времени на отработку, потому что со следующей недели будут только игры и восстановление после. Но будем работать и стараться, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.