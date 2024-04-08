Помощник тренера «Монтеррея» оскорбил Месси, назвав Лионеля «карликом с лицом дьявола»

Помощник главного тренера клуба «Монтеррей» Нико Санчес оскорбил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после игры 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (2:1). По завершении матча главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино вместе с футболистами, среди которых были Месси, Луис Суарес и Жорди Альба, высказывали недовольство арбитру Уолтеру Лопесу. Также игроки «Интер Майами» повздорили с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом. Позднее Fox Sports опубликовал аудиозапись с реакцией Нико Санчеса на конфликт. Текстовую расшифровку записи предоставило английское интернет-издание The Guardian.

«Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднёс кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?» Но из-за того, что я смотрел не на него, а в сторону, ситуация стала только хуже. А Тата Мартино, этот бедный дурак, стоял передо мной и говорил мне: «Будешь плакать, дурень? Будешь плакать, дурень?» Вот же дурак! Вероятнее всего, они удалили все эти видео, потому что смотрятся они на них просто ужасно. Это было действительно серьёзно», — приводит слова Санчеса The Guardian.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет € 30 млн. В субботу, 14 апреля, «Интер Майами» сыграет со «Спортингом Канзас-Сити» в рамках МЛС. Стартовый свисток арбитра раздастся в 03:30 по московскому времени.