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Зиньковский: после матча с «Динамо» нужно выдохнуть, впереди тяжёлый календарь

Зиньковский: после матча с «Динамо» нужно выдохнуть, впереди тяжёлый календарь
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о тяжёлом календаре в завершающей части сезона. Накануне красно-белые обыграли «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ.

«Впереди тяжёлый календарь. Тяжёлые выезды в Ростов и Сочи, дерби, ответная игра в Кубке с «Зенитом». Будем работать и играть.

Нужно выдохнуть после матча с «Динамо». Хорошо отдохнуть, восстановиться после травм и болезней, которые накопились. И дальше продолжить работать и играть», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 22 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

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