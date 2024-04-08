Сын Сергея Рыжикова стал игроком второй команды «Рубина»

Сергей Рыжиков младший, сын легендарного вратаря казанского «Рубина» Сергея Рыжикова старшего, стал голкипером второй команды казанцев, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

Фото: ФК «Рубин-2»

18-летний Рыжиков — воспитанник Академии «Рубина», однако в ЮФЛ-1 выступал за московский ЦСКА, после чего успел поиграть за молодёжную команду казанцев в МФЛ.

Контракт младшего Рыжикова с «Рубином-2» рассчитан на один год. Сын вратаря будет играть за свою новую команду под 71- номером.

«Добро пожаловать, Сергей!» — поприветствовала новичка пресс-служба «Рубина-2».

Отец Рыжикова за свою карьеру провёл 359 матчей в составе «Рубина», в которых 155 раз сыграл на ноль. Также голкипер выступал за «Крылья Советов», «Анжи», «Тамбов» и другие команды.