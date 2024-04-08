Хавбек «Сочи» Кравцов — о Морено: мотиватор, одним словом — топ

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о главном тренере южан Роберто Морено.

«Описать Морено тремя словами? Мотиватор… Не знаю, надо подумать. Топ! Вот так», – приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

«Сочи» после 22 матчей Российской Премьер-Лиги заработал 15 очков и располагается на последней, 16-й строчке. От идущего в зоне стыков, на 14-м месте, «Оренбурга» сочинцы отстают на пять очков. Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Ранее испанский специалист работал с такими командами, как «Гранада», «Монако», «Сельта» и «Рома». Также Роберт возглавлял сборную Испании, под его руководством «Красная фурия» провела девять матчей, одержав в них семь побед и дважды сыграв вничью, и квалифицировалась на Евро 2020.