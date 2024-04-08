Форвард «Спартака» Соболев: получается, «Динамо» мой любимый соперник

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своей результативности в матчах с «Динамо», согласившись с мнением, что бело-голубые являются его любимым соперником в качестве игрока красно-белых, так как им он забивал больше, чем кому-либо ещё из соперников спартаковцев.

«Динамо» — мой любимый соперник? Получается, любимый (улыбается), раз им больше всего забил за «Спартак». Главное, чтобы не последние голы (улыбается)», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».

В матче 23-го тура РПЛ сезона-2023/2024 между «Спартаком» и «Динамо» (2:1) Соболев отметился голевым дублем, дважды сыграв на добивании после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука. Оба гола форвард забил ближе к концу основного времени игры.