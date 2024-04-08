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Форвард «Спартака» Соболев: получается, «Динамо» мой любимый соперник

Форвард «Спартака» Соболев: получается, «Динамо» мой любимый соперник
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своей результативности в матчах с «Динамо», согласившись с мнением, что бело-голубые являются его любимым соперником в качестве игрока красно-белых, так как им он забивал больше, чем кому-либо ещё из соперников спартаковцев.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Динамо» — мой любимый соперник? Получается, любимый (улыбается), раз им больше всего забил за «Спартак». Главное, чтобы не последние голы (улыбается)», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».

В матче 23-го тура РПЛ сезона-2023/2024 между «Спартаком» и «Динамо» (2:1) Соболев отметился голевым дублем, дважды сыграв на добивании после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука. Оба гола форвард забил ближе к концу основного времени игры.

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