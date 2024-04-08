«Ctrl+C, Ctrl+V нажал, и поехали». Форвард «Спартака» Соболев — о своих голах «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своих голах в ворота «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ (2:1), пошутив, что просто скопировал их так, как это делается при работе или игре на компьютере. Оба мяча форвард отправил в ворота после ошибок голкипера бело-голубых Игоря Лещука.

«Мои два мяча получились практически идентичными? Ну да, я же в компьютер играю, Ctrl+C, Ctrl+V нажал, и поехали (смеётся).

Это просто работа нападающего, что должен всегда идти на любой удар, на добивание. Ты можешь сто раз побежать, а один раз нет, вратарь отобьёт, и, можно сказать, ты будешь немножко виноват в этом. Я всегда бегу на добивание и верю, что вратарь может так отбить или немножко ошибиться, это моя работа», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».