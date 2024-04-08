Тюкавин: «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о поражении от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ. По словам футболиста, результат игры с красно-белыми можно считать удивительным.

«Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку. В раздевалке поблагодарили друг друга за игру. Конечно, понимаем, что игра была полностью в наших руках и ногах», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, игра 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» состоялась вчера, 7 апреля. Матч прошёл на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. Счёт открыл динамовец Луис Чавес с 11-метровой отметки. В составе «Спартака» дублем отметился Александр Соболев, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Тюкавин в этом сезоне провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.