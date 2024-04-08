Соболев: «Спартак» с «Динамо» был действительно командой, я этим очень горжусь
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1) красно-белые действовали как настоящая команда, что заставило его гордиться своими одноклубниками.
МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5' 1:1 Соболев – 74' 1:2 Соболев – 87'
«Сегодня, наверное, я увидел то, хочу видеть и хотел видеть. Мы действительно сегодня играли как команда. Мы сегодня бились друг за друга, верили друг в друга. Все ошибались, но никто никому ничего не рассказывал, как пас отдать и так далее. Сегодня была действительно команда, и вот этим я очень горжусь», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».
«Спартак» в матче с «Динамо» пропустил уже на первых минутах встречи, однако в концовке смог отыграться и выйти вперёд благодаря дублю Соболева.
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