Соболев: «Спартак» с «Динамо» был действительно командой, я этим очень горжусь

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1) красно-белые действовали как настоящая команда, что заставило его гордиться своими одноклубниками.

«Сегодня, наверное, я увидел то, хочу видеть и хотел видеть. Мы действительно сегодня играли как команда. Мы сегодня бились друг за друга, верили друг в друга. Все ошибались, но никто никому ничего не рассказывал, как пас отдать и так далее. Сегодня была действительно команда, и вот этим я очень горжусь», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».

«Спартак» в матче с «Динамо» пропустил уже на первых минутах встречи, однако в концовке смог отыграться и выйти вперёд благодаря дублю Соболева.