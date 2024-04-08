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Заболотный: чемпионства «Зенита» — заслуженные. Не могу сказать, радуюсь или огорчаюсь

Заболотный: чемпионства «Зенита» — заслуженные. Не могу сказать, радуюсь или огорчаюсь
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Голкипер «Сочи» Николай Заболотный, являющийся воспитанником «Зенита», считает, что все чемпионство сине-бело-голубых — заслуженные.

– Вы – воспитанник «Зенита». Когда сейчас читаете или слышите о новых победах или чемпионствах, какие мысли в голове – безразличие или в глубине души проскакивает мысль, что на месте Лунёва, Крицюка, Кержакова, Адамова могли быть вы?
– Честно, вообще не думал о том, что мог бы быть на чьём-то месте. У каждого своя карьера. В мыслях только «Сочи». А «Зенит» уже давно не вызывает особых эмоций. Выигрывают по делу, что тут ещё сказать. У них хорошие футболисты. Их чемпионство – заслуженные. Но не могу сказать, что я радуюсь или огорчаюсь от этого, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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