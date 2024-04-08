«Это только кайф». Соболев — об апрельском графике «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящих матчах красно-белых в чемпионате и Кубке России, которые пройдут в апреле, отметив, что напряжённый график приносит футболистам только удовольствие.

«Как настрой на апрель? Мне кажется, любому футболисту нравится такой график, когда много игр, и ты всё время в тонусе, всё время играешь. Мне кажется, для любого это только кайф. Да, действительно, там и игры будут тяжелые, ещё и с ЦСКА, и вообще много хороших, интересных матчей. Повторюсь, для любого футболиста это кайф.

Плотность в таблице это плюс или минус? На данный момент для нас, конечно, это плюс, потому что, как мы видим, все ошибаются. Главное, чтобы мы не ошибались. А так, это добавляет зрелищности чемпионату», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».