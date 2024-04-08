Николай Заболотный: всю игру меня в Питере пылесосили

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный рассказал, как в «Спартаке» относились к тому, что он является воспитанником «Зенита».

– В «Спартаке» прикалывались над вашей ситуацией?

– Я первое время тренировался с основой, а выступал за молодёжку. И буквально второй-третий тур матч с «Зенитом» в Питере. У меня спрашивают: «Не переживаешь, что болельщики будут кричать?» Я ответил – всё в порядке, уверен, что ничего не будет. В итоге выхожу на поле запасного «Петровского», и всю игру за спиной трёхэтажный мат, просто пылесосят. После игры, кстати, никто не ждал. Покричали, и на этом всё закончилось.

– Не считали, что в «Спартаке» шансов заиграть не сильно больше, чем в «Зените», учитывая конкуренцию?

– Я так не считал. Мне 18-19 лет, и в то время гарантий игрового времени в принципе никто не даст. Не важно, «Спартак», «Зенит» или «Уфа». Везде конкуренция. Тогда в «Спартаке» были Джанаев с Песьяковым – парни, которые не сильно старше меня. Поэтому казалось, что смогу себя зарекомендовать.

– В деньгах, кстати, выиграли?

– Выиграл. Но уверен, если бы переподписал с «Зенитом» условия были бы такими же. Так что дело не в деньгах. Это было не основным пунктом, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.