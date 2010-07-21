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Обсуждение трёх самых горячих тем дня — в чате BarChat на 21 июля 2010

Обсуждение трёх самых горячих тем дня — в чате BarChat на 21 июля 2010
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У пользователей «Фанат.ру» есть возможность обсуждать три самые актуальные футбольные новости в чате BarChat.

Сегодняшние темы:

Аленичев: в игре «Спартака» нет ни «стеночек», ни забеганий;

Тихонов: если вратарь регулярно подводит, надо делать выводы;

Чуковский: не верю, что английский футбол уйдёт на «Россию 2».

Для их обсуждения необходимо войти на «Фанат.ру» под своим ником и перейти в BarChat. Присоединяйтесь!

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Новости. Футбол
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