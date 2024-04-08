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Форвард «Ростова» Голенков высказался о своей цели попасть в сборную России

Форвард «Ростова» Голенков высказался о своей цели попасть в сборную России
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о цели попасть в сборную России, отметив, что это является определённой целью в его жизни, однако назвал это минимумом.

— Я правильно понимаю, что твоя цель — стать основным нападающим «Ростова» и попасть в сборную России?

— Наверное, для каждого игрока это минимум.

— Попасть в сборную России — это цель футбольной жизни?

— Конечно, это определенная цель, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

На прошлый сбор российской национальной команды, который проходил в марте 2024 года, на котором сборная России сыграла товарищеский матч с Сербией (4:0), были вызываны трое нападающих: Константин Тюкавин, Иван Сергеев и Фёдор Чалов.

Голенков отметился восемью голами и пятью голевыми передачи в 30 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.

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