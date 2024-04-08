Женская сборная России U-17 с крупным счётом обыграла юниорок Узбекистана

В понедельник, 8 апреля, женская юниорская сборная России U-17, собранная из футболисток до 17 лет, провела первый товарищеский матч на тренировочном сборе в Ташкенте. Команда исполняющего обязанности старшего тренера Давида Калатозишвили обыграла юниорскую сборную Узбекистана со счётом 12:0.

Четырьмя забитыми мячами в матче отличилась Елена Голик, дубль на счету Кристины Кутафиной. По одному мячу забили Екатерина Сарвилина, Арина Акатьева, Дарья Котлова, Анна Гаврилова, Анастасия Черноусова и Арина Кадигроб.

11 апреля женская сборная России U-17 проведёт ещё одну с юниорской командой Узбекистана. Этот матч начнётся в 9:00 по московскому времени и пройдёт там же, в Ташкенте. Отметим, что основная женская сборная России в апреле сыграет два матча с Эквадором.