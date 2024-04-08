Заболотный: когда был при Карпине в «Спартаке», с «Зенитом» невозможно было конкурировать

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный поделился воспоминаниями о совместной работе с Валерием Карпиным в «Спартаке».

– При Карпине вы дебютировали за «Спартак». Какие главные воспоминания о нём?

– Это тренер, который всегда выжимает максимум. Что сейчас с «Ростовом», что со «Спартаком». Мы всегда прибавляли в ответственный момент, всегда боролись за Лигу чемпионов и дважды туда попадали. Он объединял команду и знал, как дать результат. В «Ростове» то же самое.

– Чего ему в тот период не хватало, чтобы забрать титулы?

– Вот пример – мы в лидирующей группе и едем на «Петровский» играть с «Зенитом». Они тогда уже близки к титулу. Мы приезжаем и получаем три гола. О чём здесь говорить? Просто без шансов проиграли. Это объективно: в период, когда я был в «Спартаке», «Зенит» был на голову сильнее. С ними было почти невозможно конкурировать. Поэтому у нас не получалось, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.