Максим Деменко: «Спартак» в матче с «Динамо» отскочил

Бывший футболист Максим Деменко считает, что «Спартаку» повезло одержать победу над «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ (2:1).

«Спартак» в матче с «Динамо» отскочил. Хоть Абаскаль и заявил, что это заслуженная победа, но «Динамо» по игре выглядело лучше. Это заслуженная победа для «Спартака», может быть, за счёт того, что ребята переломили ход встречи и борьбы — но не игры. То есть «Динамо» контролировало игру и если бы забило ещё, то результат был бы сделан.

Я соглашусь с Личкой по поводу слов о чемпионстве. Если тренер говорит, что шесть очков до «Зенита» — много, значит, он действительно понимает, что это большой отрыв. Но многое будет зависеть от игры «Краснодар» — «Зенит», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.