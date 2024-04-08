Максим Деменко: «Спартак» в матче с «Динамо» отскочил

Бывший футболист Максим Деменко считает, что «Спартаку» повезло одержать победу над «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ (2:1).
«Спартак» в матче с «Динамо» отскочил. Хоть Абаскаль и заявил, что это заслуженная победа, но «Динамо» по игре выглядело лучше. Это заслуженная победа для «Спартака», может быть, за счёт того, что ребята переломили ход встречи и борьбы — но не игры. То есть «Динамо» контролировало игру и если бы забило ещё, то результат был бы сделан.
Я соглашусь с Личкой по поводу слов о чемпионстве. Если тренер говорит, что шесть очков до «Зенита» — много, значит, он действительно понимает, что это большой отрыв. Но многое будет зависеть от игры «Краснодар» — «Зенит», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 8 апреля 2024
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