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Алдонин назвал лучшие матчи Акинфеева в карьере

Алдонин назвал лучшие матчи Акинфеева в карьере
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Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о том, какие матчи стали для голкипера Игоря Акинфеева лучшими в составе армейцев и сборной России. Бывший футболист красно-синих выделил три игры поставленной отечественного вратаря.

«Финал Кубка УЕФА в Лиссабоне, победа над «Рубином» в чемпионате России в сезоне-2015/2016, когда чемпионами стали. И, конечно, матч против сборной Испании на чемпионате мира», — приводит слова Алдонина Legalbet.

Сегодня, 8 апреля 2024 года, бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев празднует свой день рождения. Ему исполнилось 38 лет.

Напомним, Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Его действующее трудовое соглашение с армейцами истекает в конце нынешнего сезона.

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