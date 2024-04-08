Акинфеев рассказал, как представляет своё завершение карьеры

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, как он представляет свое завершение карьеры.

«Хорошо представляю себе утро на следующий день после завершения карьеры. Проснусь, сделаю кофе и скажу: «Ура, наконец-то всё закончилось». Это будет так же, как в отпуске. Я когда в отпуск улетаю, из всех командных чатов выхожу, чтобы вообще не думать об этом. Совершенно нормальное утро – никакая не трагедия. Ладно если бы я поиграл всего пять лет. А когда ты играешь с пяти лет, [проводишь] более 20 сезонов на уровне Премьер-Лиги и в сборной, то ничего страшного», – приводит слова Акинфеева Sports.ru.

8 апреля российскому голкиперу исполнилось 38 лет. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с ЦСКА он выиграл больше 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.