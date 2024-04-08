Рыков — о голах «Спартака»: будем откровенны — Лещук отбил мячи перед собой

Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» основной командой бело-голубых (2:1). Также Рыков высказался о результативных ошибках голкипера бело-голубых Игоря Лещука, допущенных им в этой игре.

«Спартак» удачными заменами переломил ход игры. А «Динамо» надо было забивать свои моменты. Это было дерби, особенный настрой. И в этой игре «Спартаку» больше повезло.

Игра Лещука в моментах с пропущенными голами? Будем откровенны — Игорь отбил мячи перед собой, хотя можно было перевести их в сторону. Банальные вещи для вратаря, которые на этом уровне он должен делать. Но мы все в футбол играли, все ошибались. Наоборот надо поддержать Игоря.

Тюкавин мог забить с центра — почти как я Максименко в 2018-м? Вот видите — Максименко на ошибках учится. Тогда он хотел поймать мяч — и пропустил. Сейчас — отбил», — приводит слова Рыкова «РБ Спорт».

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.