Николай Заболотный: осенью просто не смотрел в таблицу РПЛ — было стыдно

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный высказался о турнирном положении команды. Вратарь признался, что осенью просто не смотрел в турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, так как ему было стыдно

– Как тренироваться, искать мотивацию, когда команда постоянно внизу?

– Осенью, чтобы не портить себе настроение в течении дня, я просто не смотрел таблицу. По телевизору или в интернете – просто её пролистывал. Мне было стыдно. И я не хотел знать, кто там рядом, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сочинцы занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 22 матча южане заработали 15 очков.

Ранее Заболотный высказался о доминации «Зенита» в РПЛ.