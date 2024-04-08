Бояринцев: «Спартаку» не хватает Промеса, он мог решить эпизод индивидуальными действиями

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал игру красно-белых в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1), а также сказал, что команда испытывает проблемы в атаке из-за отсутствия нападающего Квинси Промеса.

«С «Динамо» не было конкретных моментов — два удара, которые получились не так, как хотели игроки «Спартака». С чем связана такая реализация, не знаю. Мне кажется, что где-то потерялся Зиньковский. Пропала его эффективность. В осенней части он очень помогал в атаке. Практически нет фланговых передач, поэтому не видно Соболева. Это игрок, которого надо кормить передачами с фланга, чтобы он был заметен на поле. Как нападающий в игре с «Динамо» Саша здорово отработал в двух эпизодах на добивании.

Появление Зобнина справа в защите говорит о том, что у «Спартака» есть кадровые проблемы. Если от Хлусевича ещё можно ждать фланговых передач, то от Зобнина нельзя — это вообще не его позиция.

Что бы ни говорили, но «Спартаку» не хватает Промеса. Он разноплановый игрок и мог решить эпизод индивидуальными действиями. Остальные ребята много стараются, но на фоне лидера «Динамо» выглядели тяжело», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 29 февраля 2024 года Квинси Промеса задержала полиция ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим нидерландца не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на игру с петербургским «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.