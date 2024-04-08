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Агент Дугласа Сантоса рассказал о самочувствии защитника «Зенита»

Агент Дугласа Сантоса рассказал о самочувствии защитника «Зенита»
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Тьяго Фрейтас, представитель защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал, есть ли вероятность, что бразилец сыграет с «Краснодаром» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Дуглас чувствует себя отлично. Я не могу сказать, будет ли он готов к матчу с «Краснодаром», так как это решают в «Зените», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее бразильский футболист пропустил матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар». В 24-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые на выезде сыграют с южанами. Встреча состоится 13 апреля.

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