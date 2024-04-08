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В «Пари НН» отреагировали на возможную дисквалификацию Юрана по итогам заседания КДК РФС

В «Пари НН» отреагировали на возможную дисквалификацию Юрана по итогам заседания КДК РФС
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Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов отреагировал на возможную дисквалификацию главного тренера команды Сергея Юрана за эмоции после матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром», в котором «быки» одержали победу со счётом 4:3.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Глущенков – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 79'     3:4 Кухарчук – 87'    

«Я за эмоции. Мне не нравится, что мы пытаемся убить эмоции в футболе. У нас Костя Марадишвили выбыл на шесть месяцев, потому что порвал «кресты» в стыке, после которого даже фол не дали. Думаю, уже этого достаточно, чтоб проявить эмоции. Футбол — это и есть эмоции», — приводит слова Кондратова «РБ Спорт».

Напомним, глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана по итогам 23-го тура РПЛ.

Ранее стало известно, что полузащитник команды Константин Марадишвили порвал крестообразную связку колена.

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