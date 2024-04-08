В «Пари НН» отреагировали на возможную дисквалификацию Юрана по итогам заседания КДК РФС

Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов отреагировал на возможную дисквалификацию главного тренера команды Сергея Юрана за эмоции после матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром», в котором «быки» одержали победу со счётом 4:3.

«Я за эмоции. Мне не нравится, что мы пытаемся убить эмоции в футболе. У нас Костя Марадишвили выбыл на шесть месяцев, потому что порвал «кресты» в стыке, после которого даже фол не дали. Думаю, уже этого достаточно, чтоб проявить эмоции. Футбол — это и есть эмоции», — приводит слова Кондратова «РБ Спорт».

Напомним, глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана по итогам 23-го тура РПЛ.

Ранее стало известно, что полузащитник команды Константин Марадишвили порвал крестообразную связку колена.