Кечинов: не удивлюсь, если отставка Абаскаля из «Спартака» произойдёт на этой неделе

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я не удивлюсь, если отставка Абаскаля из «Спартака» произойдёт на этой неделе. У команды нет стабильной игры и результата, поэтому решение об отставке может произойти в любой момент. Если Абаскаля уволят, то, скорее всего, с ним уйдёт весь тренерский штаб. Вряд ли кто-то останется в качестве исполняющего обязанности главного тренера», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, действующее трудовое соглашение Гильермо Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.