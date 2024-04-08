Вратарь Заболотный рассказал, что изменилось в «Сочи» при Морено

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный прокомментировал изменения в команде после назначения на пост главного тренера Роберта Морено.

«Он привёз много футболистов под себя. Любит контролировать матчи – это испанская направленность. Здорово разбирает соперников, готовится к ним. На теории всё раскладывает по полочкам, нам остаётся только выполнять. Он отличный тренер. Надеюсь, у нас получится выбрать с 16 места. Если сделаем это, уверен, в следующем сезоне результат будет иным.

Главный тренер – первый человек, который не сомневается в том, что у нас получится. Для него это вызов и этой уверенностью он нас заряжает», – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Ранее испанский специалист работал с такими командами, как «Гранада», «Монако», «Сельта» и «Рома». Также Роберт возглавлял сборную Испании, под его руководством «Красная фурия» провела девять матчей, одержав в них семь побед и дважды сыграв вничью, и квалифицировалась на Евро 2020.