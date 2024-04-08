Отец Кузяева: раз французские журналисты поняли Далера, значит, нормальный уровень языка

Адьям Кузяев, отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался об успехах игрока в изучении французского языка. Ранее россиянин дал интервью на французском языке после ничьей «Гавра» с «Лансом» (1:1) в рамках Лиги 1.

«Я не владею французским, поэтому мне трудно оценить уровень знания языка Далером, но раз французские журналисты его поняли, значит, нормальный уровень. Конечно, я рад, что мой сын продолжает своё развитие», — приводит слова Адьяма Кузяева Metaratings.

В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 27 матчах за «Гавр» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.