Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Кузяева: раз французские журналисты поняли Далера, значит, нормальный уровень языка

Отец Кузяева: раз французские журналисты поняли Далера, значит, нормальный уровень языка
Комментарии

Адьям Кузяев, отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался об успехах игрока в изучении французского языка. Ранее россиянин дал интервью на французском языке после ничьей «Гавра» с «Лансом» (1:1) в рамках Лиги 1.

«Я не владею французским, поэтому мне трудно оценить уровень знания языка Далером, но раз французские журналисты его поняли, значит, нормальный уровень. Конечно, я рад, что мой сын продолжает своё развитие», — приводит слова Адьяма Кузяева Metaratings.

В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 27 матчах за «Гавр» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Материалы по теме
Александр Медведев: рад, что Кузяев смог дать интервью на французском языке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android