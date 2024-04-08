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Николай Заболотный объяснил низкую посещаемость в Сочи

Николай Заболотный объяснил низкую посещаемость в Сочи
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Голкипер «Сочи» Николай Заболотный прокомментировал низкую посещаемость домашних матчей клуба.

«В городе любят футбол, есть история. Если бы мы играли в центральном Сочи – посещаемость была бы значительно больше. Логистика и расположение стадиона «Фишт» вносят свои нюансы. Из-за этого многие старые болельщики не ходят на футбол.

Клуб старается привлекать новых болельщиков, но этот процесс небыстрый. А туристам понятное дело, не совсем до футбола. На курорте и так цены высокие, а ещё и на билеты тратится не очень хотят, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в рейтинге клубов РПЛ по средней посещаемости домашних матчей в сезоне-2022/2023 «Сочи» занял 15-ое место. В прошлом сезоне в среднем на домашние матчи команды приходило 3 586 болельщиков.

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