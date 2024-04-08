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Файзуллаев: ЦСКА всё ещё в чемпионской гонке РПЛ

Файзуллаев: ЦСКА всё ещё в чемпионской гонке РПЛ
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о перспективах армейского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА ещё в чемпионской гонке? На мой взгляд, да. Мы можем бороться за первое место. Игра у нас получается, думаю, если в каждой игре брать три очка, можем побороться. Возможно ли победить «Зенит» победить? Да», – приводит слова Файзуллаева «РБ Спорт».

Напомним, 7 апреля состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Сейчас ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах.

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