«Не считаю счёт справедливым». Рахимов прокомментировал разгромное поражение «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Напомним, казанцы уступили со счётом 0:3.

«Я не считаю счёт справедливым, но всё равно мы должны винить себя. Потому что даже пропустив гол, мы не должны были лететь вперёд, потеряв концентрацию. Это желание сыграло с нами злую шутку, а соперник ждал этих [возможностей для] контратак. Для нас это определённый урок, но по игре мы не заслуживали такой счёт.

Не хватило вратаря Дюпина? Так можно говорить сколько угодно. Если вы посмотрите, то и по заменам было достаточно сложно. Нам нужно смотреть на то, чтобы качественно усиливать нашу обойму», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей чемпионате России «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место. У казанской команды 32 очка.