Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не считаю счёт справедливым». Рахимов прокомментировал разгромное поражение «Рубина»

«Не считаю счёт справедливым». Рахимов прокомментировал разгромное поражение «Рубина»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Напомним, казанцы уступили со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Воробьёв – 58'     2:0 Хотулёв – 88'     3:0 Марин – 89'    

«Я не считаю счёт справедливым, но всё равно мы должны винить себя. Потому что даже пропустив гол, мы не должны были лететь вперёд, потеряв концентрацию. Это желание сыграло с нами злую шутку, а соперник ждал этих [возможностей для] контратак. Для нас это определённый урок, но по игре мы не заслуживали такой счёт.

Не хватило вратаря Дюпина? Так можно говорить сколько угодно. Если вы посмотрите, то и по заменам было достаточно сложно. Нам нужно смотреть на то, чтобы качественно усиливать нашу обойму», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей чемпионате России «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место. У казанской команды 32 очка.

Материалы по теме
«Оренбург» разгромил «Рубин» и покинул зону стыковых матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android