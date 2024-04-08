Российская Премьер-Лига: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 8 апреля, матчем «Оренбург» — «Рубин» (3:0) завершился 23-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 23-го тура РПЛ:

«Урал» — «Крылья Советов» — 1:2;

«Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» — 3:4;

«Ростов» — «Сочи» — 2:2;

ЦСКА — «Факел» — 4:1;

«Ахмат» — «Локомотив» — 0:2;

«Зенит» — «Балтика» — 1:0;

«Динамо» — «Спартак» — 1:2;

«Оренбург» — «Рубин» — 3:0;

По итогам 23 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 44 очко. «Краснодар», набравший 43 очка, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Балтика» и «Сочи». В активе калининградской команды 17 очков. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 15 очками.