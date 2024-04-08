Игрок «Лацио» Фелипе Андерсон летом станет футболистом «Ювентуса» — Романо

Туринский «Ювентус» находится в шаге от подписания бразильского вингра «Лацио» Фелипе Андерсона в качестве свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка неизбежна. Бразильскому футболисту было отправлено официальное предложение, которое скоро будет подписано. Устное соглашение между сторонами почти достигнуто, последние детали скоро будут улажены.

Напомним, срок контракта 30-летнего бразильского вингера с римлянами истекает 30 июня. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10 млн.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за клуб Андерсон провёл 43 матча, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.